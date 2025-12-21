Bunlar da ilginizi çekebilir

Doğu Akdeniz Üniversitesi, listede “Kuzey Kıbrıs” ülkesi olarak dünyada 580’inci sıradan listeye girdi. KKTC’deki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise Türkiye üniversitesi olarak gösterildi ve dünyada 55’inci sırada yer alarak ilk 100’e girmeyi başardı.

GreenMetric’in 105 ülkeyi baz aldığı listesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti de ilk defa yer aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 25’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 48’inci, Erciyes Üniversitesi 66’ncı, Ege Üniversitesi 83’üncü, Özyeğin Üniversitesi 89’uncu, Yeditepe Üniversitesi 91’inci sırada yer alarak ilk 100’e girmeyi başaran diğer Türk üniversiteleri oldu.

Dünya genelinde üniversitelerin kampüs ortamı, ulaşım ve eğitim gibi alanlardaki sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Endonezya merkezli UI GreenMetric, 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçlarını açıkladı.

