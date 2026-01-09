2025’te en çok yağışı Aralık ayında Beylerbeyi aldı. Yağmurlu havanın ülke genelinde etkili olduğu 8-9 Aralık’ta metrekareye 232 kilogram yağışın düştüğü Beylerbeyi geçen yıl en çok yağışın kaydedildiği bölge oldu.

Hava sıcaklığının -6.2 derece olduğu 25 Şubat en soğuk gün, hava sıcaklığının 46.2 derece olduğu 13 Ağustos ise en sıcak gün olarak açıklandı. En soğuk gün Geçitkale’de, en sıcak gün ise Türkeli’de yaşandı.

En düşük deniz suyu sıcaklığı 13.9 dereceyle 24 Şubat’ta Gemikonağı’nda, en yüksek deniz suyu sıcaklığı ise 31.1 dereceyle 27 Temmuz’da yine Gemikonağı’nda kaydedildi.

En hızlı rüzgar 12 Ekim’de saatte 134.6 kilometreyle Kaleburnu’nda saptandı.