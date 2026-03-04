Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KIBRIS TV’de katıldığı programda bölgesel gerilimin KKTC’ye yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Şu an için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir tehlike yok, güvendeyiz” dedi.

Çavuş, gıda, akaryakıt ve temel tedarik kalemlerinde stokların artırıldığını belirtirken, ihracatta ise limanlara yönelik saldırılar nedeniyle özellikle süt ürünlerinde ciddi bir tahsilat ve lojistik riski oluştuğunu söyledi.

Ayrıca, Çavuş, Şap hastalığına ilişkin de ülkede hızlı aşılama ile kontrol sağlandığını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ise “geç ve yetersiz önlem almakla” eleştirdi.

Bölgedeki çatışmaların devam ettiğini, saldırı ve karşılıkların sürdüğünü belirten Çavuş, KKTC’nin güvenlik açısından şu an için bir risk görmediğini ifade etti. “Halkımız rahat olsun, şu an için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz” diyen Çavuş, ekonomik etkilerin ise kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, tedarik zincirinin özellikle limanlardaki aksamalar nedeniyle baskı altında olduğunu kaydetti.

“Stokları yükselttik, buğday ve un tarafında tedbir aldık”

Çavuş, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen akaryakıt ve temel tüketim stoklarına ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin önlem aldığını vurguladı. Akaryakıt stoklarının yükseltildiğini, yaklaşık bir aylık ve üzerinde stok bulunduğunu dile getiren Çavuş, un ve buğday gibi ürünlerde de stokların artırıldığını, tedbirlerin sürdüğünü söyledi.

KKTC’nin güvenlik açısından “en güvenli bölgelerden biri” olduğunu savunan Çavuş, bunun “Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle” mümkün olduğunu ifade etti. Ada çevresindeki tabloyu “ateş çemberi” olarak niteleyen Çavuş, buna rağmen KKTC’de güvenlik zafiyeti bulunmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs eleştirisi: Tehlikeli oyun, ada risk altında

Çavuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izlediği politikaları eleştirerek, bölgedeki askeri iş birlikleri ve tesislerin kullanımı üzerinden adanın risk altına sokulduğunu ileri sürdü. Rum yönetiminin attığı adımların Güney’de paniği artırdığını savunan Çavuş, “Kendi halkını tehlikeye attı” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz fırsat değil can güvenliği”

Programda uçuşlarda yaşanan aksaklıkların “direkt uçuşlar” açısından fırsat olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Çavuş, mevcut süreçte önceliğin fırsatlar değil, can güvenliği olduğunu belirtti. Havalimanında uçuşların sürdüğünü ifade eden Çavuş, yetkili makamların gelişmeleri yakından izlediğini, “zafiyete sıfır tolerans” anlayışıyla hareket edildiğini söyledi.

Tarımsal üretimde akaryakıt, yem ve arpa tedariki

Tarım sektörünün enerji ve lojistiğe bağlı hassasiyetine değinen Çavuş, akaryakıt tedarikinde sorun beklemediklerini, sevkiyatların Türkiye-KKTC hattında sürdüğünü belirtti. Arpa ve kaba yem tarafında ise tüketimin son yıllarda yükseldiğine dikkat çeken Çavuş, düzenli tedarik planlarıyla stokların artırıldığını ve yerli hasatla birlikte rahatlama beklendiğini kaydetti.

Süt ürünleri ihracatında risk: Denizde konteynerler, ciddi tutar var

Çavuş, sektörün en büyük tedirginliğinin ihracat ayağında oluştuğunu ifade ederek, özellikle Arap pazarına yapılan süt ürünü ihracatında limanların hedef alınmasının lojistik akışı zayıflattığını söyledi. Süt üretiminde ülke içinde değerlendirilen miktarın yanında ihracatın da önemli payı olduğunu belirten Çavuş, bazı firmaların denizde konteynerlerinin bulunduğunu, geri dönüş ve tahsilat süreçlerinde risk oluştuğunu dile getirdi. Bu başlıkların hükümet nezdinde toplantılarla ele alındığını, yeni pazar ve ürün yönelimlerinin değerlendirildiğini kaydetti.

Şap hastalığı: Hızlı aşılama ile kontrol sağlandı

Şap hastalığına ilişkin de bilgi veren Çavuş, Aralık ayı itibarıyla tedbirlerin artırıldığını, vakaların görülmesi üzerine ülke genelinde hayvan hareketlerinin durdurulduğunu anlattı. Kısa sürede aşı temin edilerek “aşı ordusu” niteliğinde bir organizasyonla aşılama yapıldığını belirten Çavuş, büyükbaşta iki doz uygulama ile geniş kapsamlı aşılama tamamlandığını, küçükbaşta da aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çavuş, ülkede şap nedeniyle genel bir tehlike bulunmadığını ifade ederken, Güney Kıbrıs’ta hastalık yönetimine dair eleştirilerini sürdürdü. Rum yönetiminin süreci geç ve yetersiz önlemlerle yürüttüğünü savunan Çavuş, sınır kapılarında dezenfeksiyon uygulamalarının yapıldığını, buna rağmen karşı taraftaki “zaafın” risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşlardan hassasiyet istedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi