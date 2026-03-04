Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 10.00 - 13.00 saatleri arasında yürütülecek çalışmalar kapsamında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik taşocakları ve tesisleri, Alevkayası, Yayla Tepe, Levent taşocakları, Beşparmak Köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç sahil siteleri bölgesi, Karaağaç Köy yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç su pompası, Esentepe köy içinin batı ve doğu bölümleri, Sivil Savunma bölgesi, Esentepe sahil ile Bahçeli su pompası ve çevresi elektrik kesintisinden etkilenecek.

Çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilen açıklamada, bölge halkının gerekli tedbirleri alması istendi.

BOĞAZKÖY, PINARBAŞI, KÖMÜRCÜ AĞIRDAĞ VE ÇEVRESİNDE CUMA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK, özel bir projeye akım temini nedeniyle cuma günü Boğazköy, Pınarbaşı, Kömürcü, Ağırdağ ve çevresindeki bazı bölgelere üç saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.00 - 12.00 saatleri arasında Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa–Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargâhı bölgesi ile Ağırdağ’da elektrik kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, çalışmaların seyrine bağlı olarak elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilerek, bölge halkından gerekli tedbirleri almaları istendi.