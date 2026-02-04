RMMO’nun, Vuda atış alanındaki planlı tatbikatı sırasında “çaldırdığı” 13,6 kilo TNT tipi patlayıcıyı arama çalışmaları sonuç vermedi.

Alithia’nın “Milli Muhafız Ordusu’nun Çalınan Patlayıcılarıyla İlgili Araştırmaları Sonuçsuz” başlıklı haberine göre Rum Polisi İletişim sorumlusu Hristodulos Konsolos, polisin, tatbikat sürecine müdahil olan ve patlayıcılarla ilgisi bulunan kişileri sorgulamakta olduğunu ancak şu ana kadarki çalışmaları çerçevesinde olayı netleştirecek bir tanıklığa ulaşamadığını söyledi.

Gazete tatbikat alanından kaybolan/çalınan TNT’lerle ilgili RMMO’nun da kendi araştırmasını yürüttüğünü hatırlattı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris, görevlendirilen RMMO subayının ve polisin yürüttüğü araştırmaların sonucunu beklediklerini açıkladı.

Öte yandan Haravgi’ye göre patlayıcıların suç unsurlarının mı eline geçtiğini yoksa hurdacılar tarafından mı alındığını bilmediklerini belirten Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas “olumlu tek şey, söz konusu patlayıcıların sadece fünye ile ve belirli bir protokolle patlatılabilecek olmasıdır.” dedi.