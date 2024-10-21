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Enerji Bakanı Bayraktar, yeni YEKA yarışma tarihlerini RES için 28 Ocak 2025, GES için 4 Şubat 2025 olarak duyurdu.

Bayraktar, "2035 yılında 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne ulaşmak istiyoruz" dedi.

Bayraktar, yeni enerji stratejisinde arz güvenliği, dışa bağımlılık ve 2053 net sıfır hedefi başlıklarının öncelikli olacağının altını çizdi.

Sakarya Gaz Sahası 'nda günlük 7 bin 200 metreküp doğal gaz üretildiğini söyledi. Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2035 yılında net enerji ithalatçısı haline gelmek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035" programında konuştu.

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