Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas'tan da hissedildiği belirtildi.

Deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığı vurgulanan açıklamada, saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

"İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte, İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını belirtti.

Eğitime ara verildi

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tokat'ta eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 14 Mart 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık"

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini dile getirerek, "Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tokat'ın ilçelerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü.

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde gazetecilere, depremin ilk anından itibaren kaymakamlar ve AFAD ekiplerinin devreye girdiğini, acil alan taraması yapıldığını söyledi.

Hem polis hem de jandarma bölgesinde ciddi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Köklü, şöyle konuştu:

"Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor."

Köylerde de ilk alınan izlenime göre ciddi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Köklü, "Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Deprem çevre illerde de hissedildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Çorum Valisi Ali Çalgan da ilgili birimlerin sahada inceleme yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu: Süreci yakından takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem nedeniyle ilk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.