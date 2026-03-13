Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ortaylı, geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan ünlü tarihçi, pazar günü itibarıyla da entübe edilmişti. Ancak İlber Ortaylı'dan üzen haber geldi.

78 yaşındaki Ortaylı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze programına ilişkin ailesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.