Sezonun İlk Yarışı 21–22 Şubat’ta

2026 Drift NEU GYMKHANA Challenge sezonu, 21–22 Şubat tarihlerinde motor sporları tutkunlarıyla buluşuyor. Toplam 4 yarıştan oluşacak şampiyonanın ilk ayağı öncesinde, organizasyonun detayları Kebab House’ta düzenlenen yemekli basın toplantısında paylaşıldı.

Basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörü Canben Özpaşa, sezonun takvimi, yarış formatı ve kategoriler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Yarış Takvimi Netleşti

Organizasyon programı üç güne yayılıyor

Cuma | 15.00 – 20.00: Serbest antrenmanlar

Cumartesi | 10.00 – 14.00: Serbest antrenmanlar

Cumartesi | 14.30 – 18.00: Sıralama turları

Cumartesi | 18.00: Minikler Kupası

Pazar | 10.00 – 18.00: İkili çıkış yarışları (final mücadeleleri)

Geniş Kategori Yelpazesi

2026 sezonunda yarışlar şu kategorilerde düzenlenecek:

4x4

Arka Çeker

Ön Çeker

Kadınlar

Minikler

Gençler

Marka Kupaları

Bu yapı sayesinde hem profesyonel sporcular hem de genç yetenekler aynı organizasyonda yer alma fırsatı bulacak.

Pist Büyütüldü, Güvenlik Artırıldı

Toplantıda konuşan Dr. Enver Haskasap, Drift NEU Event Park’ta yapılan önemli yeniliklere dikkat çekti.

Haskasap, 2026 sezonu öncesinde pistin yeniden düzenlendiğini ve büyütüldüğünü, seyirci ve sporcular için dört bir yanına daha güvenli alanlar oluşturulduğunu belirtti. Katılımın her yıl arttığını vurgulayan Haskasap, yeni düzenlemelerle birlikte organizasyonun uluslararası standartlara daha da yaklaştığını ifade etti.

Yurt Dışından Yoğun Katılım Bekleniyor

2026 sezonunda yurt dışından daha fazla sporcunun katılmasının beklendiği açıklanırken, önemli bir yenilik de duyuruldu. Bu sezon, yurt dışından gelen sporcular araçlarını getirmeden, organizasyon tarafından sağlanan araçları kiralayarak yarışabilecek. Bu uygulamanın, Kuzey Kıbrıs’ı Gymkhana branşında bölgesel bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.

Near East Bank’tan Güçlü Destek

Ana sponsor Near East Bank adına konuşan Genel Müdür Timuçin Samancıoğlu, bankanın spora ve gençlere verdiği önemin altını çizdi.

Samancıoğlu, motor sporlarının disiplin, teknoloji ve gençlik gelişimi açısından taşıdığı değere dikkat çekerek, Near East Bank’ın bu vizyonu desteklemekten gurur duyduğunu ifade etti.

Giriş Ücretsiz

Heyecan dolu mücadelelere sahne olacak 2026 Drift NEU GYMKHANA Challenge yarışlarını izlemek isteyen seyirciler için girişler ücretsiz olacak.

Motor sporlarında adrenalin, rekabet ve tutkunun adresi bir kez daha Drift NEU Event Park olacak.