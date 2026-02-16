Sezonun İlk Yarışı 21–22 Şubat’ta
2026 Drift NEU GYMKHANA Challenge sezonu, 21–22 Şubat tarihlerinde motor sporları tutkunlarıyla buluşuyor. Toplam 4 yarıştan oluşacak şampiyonanın ilk ayağı öncesinde, organizasyonun detayları Kebab House’ta düzenlenen yemekli basın toplantısında paylaşıldı.
Basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Sportif Direktörü Canben Özpaşa, sezonun takvimi, yarış formatı ve kategoriler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.
Yarış Takvimi Netleşti
Organizasyon programı üç güne yayılıyor
Cuma | 15.00 – 20.00: Serbest antrenmanlar
Cumartesi | 10.00 – 14.00: Serbest antrenmanlar
Cumartesi | 14.30 – 18.00: Sıralama turları
Cumartesi | 18.00: Minikler Kupası
Pazar | 10.00 – 18.00: İkili çıkış yarışları (final mücadeleleri)
Geniş Kategori Yelpazesi
2026 sezonunda yarışlar şu kategorilerde düzenlenecek:
4x4
Arka Çeker
Ön Çeker
Kadınlar
Minikler
Gençler
Marka Kupaları
Bu yapı sayesinde hem profesyonel sporcular hem de genç yetenekler aynı organizasyonda yer alma fırsatı bulacak.
Pist Büyütüldü, Güvenlik Artırıldı
Toplantıda konuşan Dr. Enver Haskasap, Drift NEU Event Park’ta yapılan önemli yeniliklere dikkat çekti.
Haskasap, 2026 sezonu öncesinde pistin yeniden düzenlendiğini ve büyütüldüğünü, seyirci ve sporcular için dört bir yanına daha güvenli alanlar oluşturulduğunu belirtti. Katılımın her yıl arttığını vurgulayan Haskasap, yeni düzenlemelerle birlikte organizasyonun uluslararası standartlara daha da yaklaştığını ifade etti.
Yurt Dışından Yoğun Katılım Bekleniyor
2026 sezonunda yurt dışından daha fazla sporcunun katılmasının beklendiği açıklanırken, önemli bir yenilik de duyuruldu. Bu sezon, yurt dışından gelen sporcular araçlarını getirmeden, organizasyon tarafından sağlanan araçları kiralayarak yarışabilecek. Bu uygulamanın, Kuzey Kıbrıs’ı Gymkhana branşında bölgesel bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.
Near East Bank’tan Güçlü Destek
Ana sponsor Near East Bank adına konuşan Genel Müdür Timuçin Samancıoğlu, bankanın spora ve gençlere verdiği önemin altını çizdi.
Samancıoğlu, motor sporlarının disiplin, teknoloji ve gençlik gelişimi açısından taşıdığı değere dikkat çekerek, Near East Bank’ın bu vizyonu desteklemekten gurur duyduğunu ifade etti.
Giriş Ücretsiz
Heyecan dolu mücadelelere sahne olacak 2026 Drift NEU GYMKHANA Challenge yarışlarını izlemek isteyen seyirciler için girişler ücretsiz olacak.
Motor sporlarında adrenalin, rekabet ve tutkunun adresi bir kez daha Drift NEU Event Park olacak.