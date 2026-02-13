Bunlar da ilginizi çekebilir

Buruk, Karadeniz temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren, Boey, Lemina, İlkay ve Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray puanını 55 yaptı. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

Rams Park'ta oynanan maçı ev sahibi takım 5-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Onguene (kendi kalesine) attı. Eyüpspor'da Metehan ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Galatasaray, ikas Eyüpspor'u konuk etti.

