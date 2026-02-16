Bunlar da ilginizi çekebilir

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Dernek Başkanı Hayriye Tokyay ise konuşmasında, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, dernek başkanı ve üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

