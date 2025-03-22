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Çıktığı dünya turnesi, listelerden zirvesinden inmeyen şarkıları ve satış rekoru kıran albümleriyle Taylor Swift listenin ilk sırasında yer aldı.

İşte 21. yüzyılın en iyi 10 kadın sanatçısı...

Listede ilk 10'a giren isimler arasında pop müziğin efsane isimleri Janet Jackson, Madonna ve Mariah Carey'nin yer almaması tepki çekti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears ise listede 14. sıraya yerleşti.

21. yüzyılın en iyi kadın sanatçıları açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimler arasında dünyaca ünlü birçok kadın şarkıcı yer alıyor.

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