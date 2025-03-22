21. yüzyılın en iyi kadın sanatçıları açıklandı. Billboard dergisinin listesinde yer alan isimler arasında dünyaca ünlü birçok kadın şarkıcı yer alıyor.
Listede ilk 10'a giren isimler arasında pop müziğin efsane isimleri Janet Jackson, Madonna ve Mariah Carey'nin yer almaması tepki çekti. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears ise listede 14. sıraya yerleşti.
İşte 21. yüzyılın en iyi 10 kadın sanatçısı...
10. Alicia Keys
9. Miley Cyrus
8. Ariana Grande
7. Pink
6. Lady Gaga
5. Katy Perry
4. Adele
3. Beyonce
2. Rihanna
1. Taylor Swift
Çıktığı dünya turnesi, listelerden zirvesinden inmeyen şarkıları ve satış rekoru kıran albümleriyle Taylor Swift listenin ilk sırasında yer aldı.