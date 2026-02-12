Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Son olarak daha önce hakkında yakalama kararı çıkartılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurtdışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Fenomen ifade işlemleri sonrası adli tıp kurumuna sevk edilecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Batur'a, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma” suçlamaları yöneltiliyor.

31 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda bazı dijital içerik üreticileri de gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmışlardı. Bazı isimler hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu isimlerden olan Batur, haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." demişti.

Batur hakkında yakalama kararı çıkarılan operasyonda gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadelerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Yakalama kararı olan isimlerde şu şekilde açıklanmıştı: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.