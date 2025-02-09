Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.02.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, İskele Long Beach’te, bir ikametgah içerisinde, M.K.(K-41) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.(E-42) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu kendisini darp ettiği gerekçesiyle, ikametgah içerisinden almış olduğu bıçak ile M.G.’nin giymekte olduğu ceketi delip hasara uğrattıktan sonra, konu bıçağı M.G.’nin yüzüne doğru gelişigüzel salladığı sırada yanak ve sol kaş bölgesinden konu şahsı yaralayıp vahim zarara uğratmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.