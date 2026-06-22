Polisten yapılan açıklama şöyle:

"22.06.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir-Ercan Yolu üzerinde, seyir halinde olan TMS 082 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanarak zarar görürken, yangının yol kenarındaki kuru otları tutuşturması sonucu ise yaklaşık 2 dönüm kuru ot da yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."