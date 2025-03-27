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“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 217 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla önergede belirtilenler ışığında , gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Bakanlar Kurulu tarafından 217 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi.

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