Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 69 yaşındaki A.S.’nin ölüm sebebinin kalp damar hastalığı olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da kalmakta olduğu evde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan A.S.’ye yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İskele’de ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 54 yaşındaki E.Ö.’nün de ölüm sebebi yapılan otopsi sonucu “kalp damar hastalığı” olarak açıklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.