Yeni yılın ilk gününde kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını paylaşan Bülent Şakrak tepkiler hakkında konuştu.

Sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak o dönem ihanet iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Bir süredir yalnız kalan oyuncu Bülent Şakrak, 22 yaş küçük sevgisiyle yeni yılın ilk saatlerinde aşk pozlarını paylaştı. Sosyal medyada tepki gören pozlar sonrası GİBİ dizisinden bir sahne paylaşan Şakrak ''Ben de kendimi 25 sanıyorum'' dedi.

Bülent Şakrak kimdir?

26 Ağustos 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Şakrak 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı. 2006 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenen Şakrak, 2010 yılında boşandı. 2015 yılında ise oyuncu Ceyda Düvenci'yle evlenen Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliğini noktaladı.