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19.09.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Muhammed Bedi AVCI (E-23), kalmakta olduğu apartmana ait araç park yeri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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Polistan yapılan açıklama şu şekilde:

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