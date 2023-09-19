Polistan yapılan açıklama şu şekilde:
19.09.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Muhammed Bedi AVCI (E-23), kalmakta olduğu apartmana ait araç park yeri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Polistan yapılan açıklama şu şekilde:
19.09.2023 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Muhammed Bedi AVCI (E-23), kalmakta olduğu apartmana ait araç park yeri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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