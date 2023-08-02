Zümrütköy’de dün sabah 234 adet babutsa meyvesi çaldığı gerekçesiyle E.H.Ç isimli kişi tutuklandı.
Polis, “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Zümrütköy’de dün sabah 234 adet babutsa meyvesi çaldığı gerekçesiyle E.H.Ç isimli kişi tutuklandı.
Polis, “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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