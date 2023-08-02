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Polis , “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Lefkoşa’da sakin Salih Bolatlı iki gündür kayıp

Lefkoşa’da sakin Salih Bolatlı iki gündür kayıp

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