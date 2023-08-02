Zümrütköy’de dün sabah 234 adet babutsa meyvesi çaldığı gerekçesiyle E.H.Ç isimli kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da sakin Salih Bolatlı iki gündür kayıp Lefkoşa’da sakin Salih Bolatlı iki gündür kayıp

Polis, “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.