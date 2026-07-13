Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının seçim tarihi ve seçim yöntemi üzerinden yürüttüğü tartışmaların ciddiyet sınırını çoktan aştığını belirterek, halkın asıl merak ettiği konunun kötü yönetimin ne zaman sona ereceği olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı İncirli’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Hükümet ortaklarının seçim tarihi ve seçim yöntemi üzerinden yürüttüğü tartışmalar ciddiyet sınırını çoktan aşmıştır.

Oysa uzun zamandır halkın tek merak ettiği, bu kötü yönetimin ne zaman son bulacağıdır.

Çünkü insanlar yolsuzluk iddialarından, usulsüzlüklerden, sahtekarlıklardan, skandallardan ve hesap vermeyen, yaşanan onca rezalete rağmen hiç bir şey olmamış gibi davranan bir yönetim anlayışından bıktı, usandı.

Neredeyse her gün yeni bir seçim tarihi, yeni bir seçim sistemi tartışması ortaya atılıyor. Oysa seçimlerle ilgili meseleler her hangi bir siyasi partinin ya da siyasinin ihtiyaçlarına ve avantajına göre değil, demokrasinin gereklerine göre belirlenir.

Takvimi çıkarına göre kuran, sistemi hesabına göre biçen bir anlayış, demokrasiyi değil, kendini korumaya çalışıyor demektir.

Siyasi çıkarlar ve iç hesaplaşmalar için neredeyse her gün yeni bir seçim tarihi, yeni bir seçim sistemi tartışması ortaya atılıyor. Oysa seçimlerle ilgili konular, herhangi bir siyasi partinin ya da siyasinin ihtiyaçlarına ve avantajına göre belirlenmez. Seçimler demokrasinin gereğidir.

Ama ne yapsanız nafile… Halkın gündemi sizin siyasi hesaplarınız değil; geçimdir, adalettir, iyi yönetimdir. Ve en önemlisi, değişimdir.

Ve halk son sözü söylemek için sabırsızlıkla beklemektedir."