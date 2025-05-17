Lefkoşa’da düzenlenen “Kaçış Yok Operasyonu”nda S.E.F.’nin tasarrufunda satışa hazır 2,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi.
17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da ortak gerçekleştirilen “Kaçış Yok Operasyonu” kapsamında, S.E.F.(E-24)'nin tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.