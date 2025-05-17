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Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da ortak gerçekleştirilen “Kaçış Yok Operasyonu” kapsamında, S.E.F.(E-24)'nin tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

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