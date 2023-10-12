Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
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