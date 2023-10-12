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Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.