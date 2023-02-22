Doğal Yaşam Dostları Vakfı-Tayland (WFFT) tarafından paylaşılan fotoğraflarda, 25 yıl boyunca sahibi tarafından turist taşıma amacıyla kullanılan 71 yaşındaki Pai Lin isimli filin omurgasında oluşan hasar görüldü.

Şimdilerde ilerleyen yaşı nedeniyle emekliye ayrılan Pai Lin, uzun yıllar boyunca doğal yaşam eğlence endüstrisi içerisindeki bir takım 'sömürücü eylemler'in kurbanı oldu.

WFFT Sözcüsü Amy Jones, dişi fil Pai Lin ile söz konusu vakfın ilgilendiğini belirterek Newsweek'e şöyle konuştu:

"Pai Lin'in gerçekten uzun, zor bir hayatı oldu. Fil gezintileri için, sokakta dilenci desteği olarak ya da kerestecilik endüstrisinde taşıma amaçlı kullanıldı. İçerisinde 6 turistin bulunduğu oldukça ağır 'hovda' isimli tahtları taşımak zorunda kaldı. Bu yüzden omurgası görünür şekilde bozuldu. Ağır yüklerin oluşturduğu baskı nedeniyle çok sayıda yarası da var."

Tayland'da vakıf çalışanları tarafından 2007'de kurtarılan Pai Lin'e dair konuşan Jones, "Bize ulaştığında korkmuş haldeydi, aşırı zayıf ve susuz kalmıştı, muhtemelen bir akciğer enfeksiyonundan kaynaklanan burun ve göz akıntısı vardı. Vücudunda çok sayıda yara bulunuyordu" dedi.

WFFT, Pai Lin isimli filin omurgasındaki bozulmayı, sağlıkı bir filin omurga şeklinin görüldüğü bir başka fotoğrafla birlikte paylaşarak acı durumu ortaya koydu. Yaşlı filin bir daha asla eskisi gibi olamayacağını vurgulayan Jones, "Neyse ki artık omurgasında yük taşımak zorunda değil, böylelikle omurgasındaki hasar daha da kötüleşmiyor" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Asya ülkelerinde fillerin turist bölgelerinde taşımacılık amacıyla kullanılması oldukça popüler bir eylem. Turistlerin bu 'deneyim'e olan ilgisi, sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor. Yalnızca TikTok'ta 'fil binişi' anlamına gelen '#elephantride' etiketiyle yapılmış 7 milyondan fazla paylaşım yer alıyor.

Tayland'da omurgası tamamen bozulmuş olan bir filin sokakta dilendirilmesine ya da turist endüstrisinde çalıştırılmasına çok sık rastlandığını kaydeden Jones, "WFFT'ye gelen hayvanlar arasında, bu şekilde uzun yıllar boyunca çalıştırılmış pek çok yaşlı fille karşılaşıyoruz" dedi.

Pai Lin, şimdilerde kendisine 24 saat bakımın ve besleyici gıdalarının sunulduğu emin ellerde emekliliğini geçiriyor. Jones, "Böylesi yaşlı bir dişi fil olduğuna bakmayın, bir çocuk gibi hareketli ve oyun oynamayı seviyor. Fillerden, ineklerden ve diğer çeşitli hayvanlardan hâlâ korkmasına rağmen genel olarak endişeleri ortadan kalktı ve hayatını zincirlerden bağımsız olarak kendi istediği gibi yaşıyor. Ancak bazen ruh hali değişiyor ve çok şımarık hale gelebiliyor" diye ekledi.