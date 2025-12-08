ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin ilgisini çekti. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacıların performansları ve sorular, sosyal medyada çokça konuşulan konular arasında yer aldı.

Yarışmaya katılan Mustafa Keşoğlu, 300 bin lira değerindeki soruda ünlü oyuncu Kemal Sunal ile ilgili bir soruyla karşılaştı.

10'uncu soruda, "Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin beraber oynadığı ilk film hangisidir?" sorusu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Joker hakkı kalmayan yarışmacı soruya cevap vermek istediğini dile getirdi.

Yarışmacı Mustafa Keşoğlu, soruya B şıkkı olan 'Hababam Sınıfı' cevabını verdi. Doğru cevabın D şıkkı olan 'Tatlı Dillim' olduğunu gören yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi. Keşoğlu, eğer soruya doğru cevap verseydi 500 bin liralık o soruyu açtırmaya hak kazanacaktı.