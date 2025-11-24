Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan Nilden Bektaş Erhürman, dernek başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Derneğin yıllarca kamu kurumu niteliğinde özverili çalışmalar yaptığına işaret eden Erhürman, ülkenin derneğe büyük ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Ülkede kanser hastalığının yüksek olduğunu ve derneğe büyük ihtiyaç duyulduğunu anlatan Nilden Bektaş Erhürman, yapılacak çalışmalarda dernekle iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Erhürman ayrıca, derneğe uzun yıllar hizmet eden eski başkan Raziye Kocaismail’e teşekkür ederek, yeni başkan Ayşe Kanlıada’ya görevinde başarılar diledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada ise, derneğin 32 yıldır hizmet verdiğini, toplumla bütünleşmiş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Faaliyetlerini maaş kesintileri, gönüllü bağışları ve düzenlenen etkinliklerle sürdürdüklerini kaydeden Kanlıada, derneğe kayıtlı 25 bin hasta bulunduğunu ancak gerçek sayının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Kanser riskinin azaltılması konusunda erken tanı ve taramanın önemine işaret eden Kanlıada, çevresel faktörlerin de önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın kanser hastalarına psikolojik destek verdiğini dile getiren Kanlıada, bir çevre mühendisi olan Nilden Bektaş Erhürman’ın çevre konusunda bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.