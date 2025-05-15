Zanlının 250 bin TL karşılığında tetikçilik yaptığı açıkladı. Son 2 yılda 5 ayrı silahlı saldırı olayını araştırıp çözen Girne Adli Şube ekipleri tarafından soruşturma sürerken, tahkikat memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlıer, 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’da Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirterek zanlı G.M’nin kanunsuz olarak taşıdığı tabancayla, N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına ateş açtığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün yani 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini, ilgili evin bahçesindeki araca neden ateş açtığının ise henüz belirlenemediğini kaydetti. Polis memuru Şanlıer zanlının kurşunlama olayından kısa süre sonra taksi ile kaçarken 40 dakika içinde tespit edilerek yakalandığını söyledi. Şanlıer, zanlının olayda kullandığı tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis zanlının gösterdiği yerde 1 adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve 1 adet tişört emare alındığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının Türkiye’de telegramdan irtibat kurduğu şahısla 250 bin TL’ye anlaşıp, suçu işlemek üzere KKTC’ye geldiğini belirlediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının olay yerinden başka bir araçla kaçtığının tespit edildiğini kaydetti. Aracı kurşunlanan N.İ’ye tehdit mesajları gönderildiğini kaydeden Şanlıer, mesajların gönderildiği telefonla zanlının kullanımındaki telefon arasında görüşme yapılıp yapılmadığını araştırdıklarını açıkladı. Polis, zanlının gösterimi ile bulunarak emare alınan silahın balistik incelmesinin yapıldığını ancak saldırıda kullanılan silah olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın arandığını, dere yatağında bulunan tabancanın kim veya kimler tarafından oraya bırakıldığının soruşturulacağını, zanlının olay yerinden ayrılırken kullandığı aracın arandığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel soruşturmanın ciddiyetine değinerek talep edilen sürenin makul olduğunu belirterek 8 gün tutukluluk talebini onayladı.