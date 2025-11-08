Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Yekli olayla ilgili bulguları aktardı. Yekli huzurda bulunan zanlı S.L.H'nin 7 Kasım 2025 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilerek yapılan muhaceret kontrolünde 1 Mart 2025 tarihinden itibaren 251 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken muhaceret işlemleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı B.A isimli bir kadının yanında çalıştırıldığını onun çalışma iznini yapmadığını ve maaşını da vermediğini belirterek mahkemeden yardım talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Dündar ayrıca zanlını yapmış olduğu iddia üzerine konunun araştırılması ve konu ile ilgili Çalışma Dairesi nezdinde bir araştırılma yapılmasına emir verdi.