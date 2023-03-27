Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen motosiklet kazasında 26 yaşındaki Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

Rum polisi 01 Ocak 2023 ile 26 Mart 2023 tarihleri arasında 9 kişinin motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçen yıl, 23 Mart’a kadar trafik kazalarında 6 ölüm meydana gelirken, 2021’deki ilgili tarihte covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sadece 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Kıbrıslı Rum olan en son trafik kurbanının adını açıklamazken, 26 yaşındaki genç, yaşlı bir adamın kullandığı iddia edilen çift kabinli araçla çarpıştı.

Çarpışma, Lefkoşa-Palehori yolunda öğleden sonra saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmasından birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.