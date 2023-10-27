Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, 100’üncü yaşını kutluyor.

Bir asra ulaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Gerçekleştirilecek Kortej Yürüyüşleri Kapsamında Bazı Yollar Trafik Akışına Kapatılacak…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü tören programı nedeniyle, 29 Ekim 2023 tarihinde, tüm ilçelerde gerçekleştirilecek tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, aşağıda belirtilen güzergahlar tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacaktır.

İlçelerde Tören Geçişi Yapılacak Güzergahlar;

• Lefke’de, saat 09:45’de, Lefke Polis Karakolu Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

• İskele’de, saat 11:00’da, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

• Güzelyurt’ta, saat 11:45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi – Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

• Gazimağusa’da, saat 12:30’da, Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

• Girne’de, saat 15:00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı- Ziya Rızkı Caddesi- Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

• Lefkoşa’da, saat 16:00’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Barbarlık Müzesi önlerinde sona erecek.

2. Belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.