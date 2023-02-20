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Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman İsias Otel’in yıkılması ve yaşanan acılara dikkat çeken Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Yaşanan bu acı ve dramı her gün konuşmalıyız ki suçlular gereken cezayı alsınlar. Bu bir deprem ya da kader değildir bu bir katliamdır. Kumdan bir bina otel olarak kullanıldı ve masum birçok insana mezar oldu. O yüzden her gün konuşup hatırlatmalıyız. Kâğıttan bir binayı kim otel yaptıysa, kim izin verdiyse, yargı sürecinde gereken cezayı almalıdır. İsias’ın içinden kurtulan bizim kafilemizden sadece 4 kişi, rehber kafilesinden de yaklaşık 10 kişi kurtuldu. Çok büyük bir acı yaşadık. Sadece düşünüp empati yapmak bile beni kahretti. Bu travmayı hala daha atlatamıyoruz. Bizim yaşamış olduğumuz ve Türkiye’deki yaşanan acılara baktığımızda Türkiye’deki yapılaşmanın sorgulanması gerekir. Bizim buradaki yapıları da sorgulamamız gerekir. Gerek gönüllülerle gerek ekiplerle, KKTC ekipleri çok başarı müdahale yaptı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. KKTC olarak çok büyük bir iş çıkardık. Çocuklarımızın katillerinin gereken cezayı alması için bu konunun takipçisi olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için çok önemlidir” dedi.