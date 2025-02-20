Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, Birkan Uzun'un adını taşıyan Selvili Tepe'den başlayacak. Katılımcılar, 15 kilometrelik parkuru tamamlayarak yarışı Kozan Piknik Alanı'nda bitirecek.

Etkinlik LAÇ Belediyesi ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu organizasyonuyla düzenlenecek.

Açıklamada, yarışın yalnızca bir spor etkinliği değil, Birkan Uzun'un hatırasını yaşatmak ve ilham verici hikayesini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, Uzun'ın dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma hedefiyle yola çıktığı ve son olarak Antarktika’daki Vinson Dağı’na ulaştığı da anımsatıldı.