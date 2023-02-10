3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Şubat ayı emekli maaşını Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“6 Şubat akşamı ile aynı gün öğle saatlerinde ana vatan Türkiye’nin 10 ilinde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan tablonun giderek ağırlaşmasın üzülerek izliyoruz.

Ölen kardeşlerimizin sayısının 20 bini aşacağının belli olması, Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinde bulunan evlatlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimizle, diğer bazı yerlerdeki vatandaşlarımızdan gelen olumsuz haberler bizleri yasa boğmuştur.

Depremde yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize, evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı dilerim. Gün, hakikaten birlik beraberlik ve dayanışma günüdür.

Ben de bu bağlamda Şubat ayı emekli maaşını Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağım. İnanıyorum ki millet olarak el ele vermek suretiyle ortaya çıkan sıkıntıları süratle aşmamız mümkün olacaktır. Allah insanlığı, milletimizi felaketlerden korusun.”