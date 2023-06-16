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Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Uyuşturucu ve eski eserle yakalandı

Uyuşturucu ve eski eserle yakalandı

Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalar olduklarını anlattı.

Polis, 4 zanlının Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti.

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