Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.
Polis, 4 zanlının Sirkat ve Mülke Tecavüz suçundan methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlıların 14.06.2023 tarihinde 3 farklı ikametgahtan 5 adet 10 kilogram ağırlığındaki tüp gazları sirkat etmekle methalar olduklarını anlattı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.