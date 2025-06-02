Kazalarla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

-01.06.2025 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Seyit ÖZAŞIK (E-33) yönetimindeki SE 807 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıkmış ve yol kenarında bulunan bir şahsa ait dükkan duvarına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Seyit ÖZAŞIK, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-01.06.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Melek Aysun ZORLUER (K-34) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YA 514 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Batyr ORAZGELDIYEV (E-36) yönetimindeki ZP 677 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

YA 514 plakalı araç sürücüsü Melek Aysun ZORLUER aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

- 02.06.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Muharrem Can NEVZAT (E-23) 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YS 718 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırımın bordür taşlarına çarptıktan sonra savrularak yolun solundan dışarıya çıkmış ve demir çevre korkuluklarına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.