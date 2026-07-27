Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir gazeteye verdiği röportajdan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Arıklı, paylaşımında Kıbrıs Türk tarafının kimsenin toprağında gözü olmadığını belirterek, Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istediklerini ifade etti.

Arıklı paylaşımında, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istiyoruz. Ama Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor..." ifadelerini kullandı.