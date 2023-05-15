Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.05.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, İbrahim İNANLAR (E-52) yönetimindeki GY 596 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya kucağındaki oğlu Salih SAL(Ç-3) ile birlikte geçmeye çalışan yaya Hakan SAL(E-49)’a çapmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan SAL ve oğlu Salih SAL, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Araç sürücüsü İbrahim İNANLAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.