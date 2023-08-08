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Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ezekiel kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Olayda ihmali görülen Y.H.Ş. (E-21) ve E.S.D. (K-19) tutuklandı.

Dün saat 10.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait havuz içerisinde düzenlenen yüzme kursu kapsamında öğretmenleri eşliğinde söz konusu havuz içerisinde bulunan Kendra Ezekiel (K-3) boğulma tehlikesi geçirdi.

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