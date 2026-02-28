Miracle Pay şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle dedi: “KKTC’de doğan bir girişimin, gerçek ticaretin ihtiyaçlarına cevap veren bir ürünle küresel ölçekte büyümeye hazır hale gelmesi bizim için gurur verici ve çok anlamlı. Bu süreçte hep tek bir odak üzere ilerledik: Kripto ödemeyi günlük ticarette gerçekten kullanılabilir kılmak; işletmeler için pratik, müşteriler için anlaşılır bir deneyim sunmak.”

Miracle Pay, işletmelerin kripto dünyasına ‘uzman’ olmak zorunda kalmadan kullanabileceği şekilde tasarlanmış hibrit bir ödeme kabiliyeti olarak konumlanıyor. Bu rollout, görünürlükten çok kullanım kolaylığı, güven ve ölçeklenebilir işletme adaptasyonu üzerine kuruluyor.

Küresel rollout ile neler mümkün?

· İşletmeler için satış noktasında kripto ile ödeme alma imkânı

· Sadece kriptoya aşina kitlelere değil, gerçek ve güvenilir işletmelere uygun onboarding süreci

· Net kullanım senaryoları, ölçülebilir adaptasyon ve operasyonel sadelik üzerine kurulu ölçeklenebilir büyüme modeli