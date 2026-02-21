Doğal yaşam alanı Avrupa olan ancak günümüzde Amerika, Afrika ve Avustralya’ya yayılarak istilacı bir türe dönüşen "Ölüm Meleği" mantarı, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, California’daki istilacı popülasyonların, Avrupa'daki atalarına göre genetik olarak çok daha "becerikli" birer katile dönüştüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 1930'larda ABD'ye ulaşan bu mantarların zehir üretiminden sorumlu olan genleri zamanla çeşitlendi. Bilim insanları daha önce tüm zehirli bileşiklerin belirli bir "amino asit dizilimi" (lider sekans) ile üretildiğini düşünüyordu. Ancak California'daki mantarların bu kuralı yıkarak, Avrupa’daki hemcinslerinden çok daha yüksek miktarlarda ve daha önce görülmemiş yeni peptitler (protein parçaları) üretmeye başladığı saptandı.

Ekosistem için gizemli tehdit

Mantarın bu hızlı adaptasyonu sadece zehir miktarını değil, yayılma hızını da etkiliyor. Uzmanlar, California ormanlarında tek bir ağacın altında 40'tan fazla mantarın kümelendiğini, bunun yerel türlerin aksine "anormal derecede yoğun" bir istila olduğunu belirtiyor.

Bu yeni üretilen kimyasalların insan üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmese de, araştırmacılar bu evrimin mantarın yeni ortamlara uyum sağlamasını kolaylaştırdığına inanıyor. Tek bir tanesinin yetişkin bir insanı öldürebilecek güçte olduğu bu mantarların geçirdiği değişim, yerel ekosistemler üzerindeki baskının boyutlarını daha da korkutucu hale getiriyor.