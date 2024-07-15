“Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” başlığıyla yapılan açıklamada, yangın belirtisi veya duman görenlerin hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 155 Polis İmdat Hattı’na ulaşmaları gerektiğine işaret edildi.

İtfaiye Müdürlüğü, şu tedbirleri paylaştı:

“1. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.