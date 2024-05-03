Polisin meydana gelen yangınla ilgili açıklaması şöyle:

03.05.2024 tarihinde, saat 15.15 raddelerinde, Boğazköy’de, Nurettin Ersin Paşa Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde bulunan Feza SAKİNER'e ait olup karavan olarak kullanılan van araç içerisinde bulunan güneş panellerinin bağlı olduğu akülerin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu karavanın arka bölümü kısmen yanarak hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



