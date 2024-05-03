Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak zanlıların “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Ercan Havalimanında B.S ile F.G'nin 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte Almanya’ya gitmek maksadı ile ismini bilmedikleri bir şahıstan 6 bin Euro karşılığında temin etmiş oldukları Edison Isaklları, Aynur Akdoğan Cartıllı, Lıva Cartıllı Akdoğan adına düzenlenen Danimarka pasaportlarıyla chekin işlemi yaptıktan sonra kendi İran pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlıların İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, İstanbul polisinin zanlıları aynı gün saat 23.55 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı. Polis, teslim alınarak tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlıların ifadelerinde pasaportları KKTC’de ismini bilmedikleri bir şahıstan aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis memuru, pasaportların İstanbul polisi tarafından emare alındığını, ülkeye gönderileceğini dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı B.S'nin polis hücresinde, F.G ile 2 yaşındaki kızlarının öğrenci yurdunda 7 gün daha polis gözetiminde kalmalarına emir verdi.