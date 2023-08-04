Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 14 bin 867 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Bengihan, sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 126.27 aylık 3788.1 TL, yetişkin bir erkek için günlük 132.94 aylık 3988.2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 141.69 aylık 4250.7 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 94.68, aylık 2840.4 TL olduğunu ifade etti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 14 bin 867 TL olduğunu belirten Bengihan, bu rakamın, sadece temel gıda harcamaları dikkate alınarak, hesaplandığına dikkat çekti.

Bengihan, “Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, konut, elektrik, gaz, giyim v.b. harcamalar dikkate alındığında, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için bu rakamın çok üstünde bir geliri olması gerekmektedir” dedi.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre, ülkede Temmuz ayında yüzde 9.90 enflasyon meydana geldiğine işaret eden Bengihan, 7 aylık enflasyonun yüzde 46.53, yıllık enflasyonun ise yüzde 72.81 olduğunu ifade etti.

-“Talebimiz, hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına yansıtılması”

Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlara ve asgari ücrete yapılan artışların, alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını belirten Bengihan, “Her gün yağmur gibi yağan zamlarla maaşlı kesimler günden güne yoksullaşmaktadır” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına yansıtılmasını talep etti.