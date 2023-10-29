Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nadime Öztürk olguları aktardı.

Polis, 28 Ekim 2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kalan zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Aralık 2022 tarihinden beri 321 gün ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, mahkemeden bir fırsat istedi.

Zanlı, “Tüm ailem Türkiye’de, bana bir gün verin, arabamı satayım, alacaklarımı toplayayım sonra gelip teslim olayım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, hakkında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.