Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, uyuşturucu suçlarından meseleleri bulunan D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na giderken araçlarının durduğunu, araçtan inen bir şahsın yaya olarak sınırı geçerek Güney Kıbrıs’a gittiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’a geçen kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini, ülkeye geri dönüşü sırasında sınır kapısında durdurularak üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada zanlının üzerinde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden polis, H.Y.’nin ifadesinde D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 60 Euro karşılığında 4 gram uyuşturucu madde satın aldığını söylediğini aktardı.

Özder, H.Y.’nin ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de yine D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a giderek 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından D.Ö.G. ile M.B.’nin Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 9 kamera kaydının incelendiğini ve 12 kişinin sorgulandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, incelenmesi gereken 17 adet kamera görüntüsü, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.