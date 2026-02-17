Gazimağusa’da araç içerisinde aniden rahatsızlanan 34 yaşındaki Cafer Can yaşamını yitirdi.

14.02.2026 tarihinde meydana gelen olayda, Aygün’de sakin Cafer Can (E-34), kullanımındaki araç içerisinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Can, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıulamayarak hayatını kaybetti.

Doktor tarafından yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.