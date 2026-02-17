Polis açıklamasına göre, 16.02.2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Karşıyaka’da sakin Philip Christopher McDuff (E-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda sakin Deniz Tunç (E-60), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Görevli doktor tarafından yapılan ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam ediyor.