-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

“Bilişim Adası Kıbrıs” projesinin 2009 yılından bu yana KKTC’nin gündeminde olduğunu belirten Arıklı, ülkenin iki temel ayağının eğitim ve turizm olduğunu, ancak her iki alanda da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Bu sıkıntıların daha da büyüyebileceğine işaret eden Arıklı, KKTC’ye yeni bir vizyon kazandırılması gerektiğini ve bunun adının “Bilişim Adası Kıbrıs” olduğunu söyledi.

Mobil iletişim altyapısındaki gecikmelere de değinen Arıklı, 4.5G’ye ancak önceki yıl geçilebildiğini, o tarihten bu yana ise somut bir adım atılmadığını savundu. Muhalefete de yüklenen Arıklı, onların da geçmişte hükümette yer aldığını ve bilişim ile fiber altyapı konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini dile getirdi.

Mağusa-Lefkoşa fiber hattının uzun yıllardır arızalı olduğunu ve kullanılmadığını belirten Arıklı, devletin mevcut ekonomik koşullarda fiber yatırımı yapacak ve Telekomünikasyon Dairesi’ne kaynak aktaracak durumda olmadığını söyledi.

Projeye ilişkin eleştirilere yanıt veren Arıklı, ek protokolün yapılacağını net bir dille ifade ederek, “Bu ek protokol yapılacak.” dedi. Dün Telekomünikasyon Dairesi yetkilileriyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Çarşamba günü de toplantıların devam edeceğini aktardı.

Karşılarında büyük bir şirket bulunduğunu kaydeden Arıklı, bu şirketin hem hükümetin hem de Telekomünikasyon Dairesi’nin taleplerini aldığını belirtti. Muhalefetin tavrını da eleştiren Arıklı, “Size en mükemmel protokol gelse bile karşı çıkacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Ek protokolün hazırlanabilmesi için mevcut protokolün önce Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, sürecin bu çerçevede ilerleyeceğini kaydetti.

Sık sık sözlü tartışma yaşandı…

Arıklı’nın konuşması CTP vekillerinin sözlü itirazları ile sık sık kesildi. CTP’li vekiller Arıklı’nın konuşmasına tepki gösterdi, ‘peşkeş’ eleştirisi yaptı.