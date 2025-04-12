Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında; toplam 1,800 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 340 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

17’si trafik ışıklarına uymamak,

17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

9’u muayenesiz araç kullanmak,

9’u trafik levha işaretlerine uymamak,

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak,

1’i yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak,

1‘i tehlikeli sürüş yapmak,

1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve

124’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.